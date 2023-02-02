Trabzonspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları 4 eksikle başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 eksikle başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün akşam oynanan Fraport TAV Antayaspor müsabakasından 2 golle galip ayrılan Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmenin sevincini yaşıyor.
Sahasında 36 maçtır sırtı yere gelmeyen ancak deplasmanda istikrar sağlayamayan Karadeniz ekibi, 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarına, sahasında kazandığı 3 puanın moraliyle başladı. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Marek Hamsik bugünkü idmana katılmadı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da idman yapan bordo-mavililerde; Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların teknik ısınma, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptığı antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Trabzonspor, 5 Şubat Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.