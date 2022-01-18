Trabzonspor’da gözler Gervinho ve Trondsen’de

Lider Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için Gervinho ve Trondsen ile sözleşme feshi konusunda görüşmelere başladı.

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Devre arasında 4 transfere imza atan Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Sakatlığı bulunan Gervinho'nun sözleşme feshi konusunda mesafe kat eden bordo-mavililer, Trondsen ile de görüşüyor. Trabzon, Norveçli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi ve beklemeye geçti. Bu arada Aral Şimşir, Enis Destan ve Erdem Gökçe gibi genç isimleri kadroya katan Fırtına, gelecek sezonların adımlarını şimdiden attı. Teknik heyet, takımdaki yaş ortalamasını da dengelemeyi hedefliyor.

ABDULLAH AVCI’NIN EN İYİ SEZONU

Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Deneyimli teknik adam, 21'nci haftalar itibarıyla elde ettiği 2.38 puan ortalamasıyla kulüp düzeyinde en iyi performansı yakaladı. Avcı, cezası nedeniyle Giresunspor maçında takımın başında olamayacak.