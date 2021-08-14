Trabzonspor’da gündem Siopis

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'in kulübü Alanyaspor ile de pazarlıklara başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'te Molde'yi eleyen ve Roma ile eşleşen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. En son Parma'dan Danimarkalı golcü Cornelius'u renklerine bağlayan bordo-mavililer, şimdi de Alanyaspor'un ön liberosu Siopis için harekete geçti.

Oyuncuyla anlaşan Fırtına, turuncu-yeşilli yöneticilerle pazarlık masasına oturdu. Alanya önce takasla oyuncu ardından 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Trabzonspor, oldukça hareketli geçirdiği bu transfer döneminde Gervinho, Dorukhan, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita, Cornelius ve İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı…

Bordo-mavili takım geçen sezon Alanyaspor’un bir diğer Yunan yıldızı Bakasetas’ı kadrosuna katmıştı.