Trabzonspor’da Hamsik bekleyişi

Konyaspor virajını dönmek isteyen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25’inci haftasında ligde 57 puanla lider Trabzonspor, 48 puanla en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, koordinasyon ve 5’e 2 çalıştı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana ağrıları nedeniyle bir süredir salon çalışması yapan Marek Hamsik de katıldı.

AĞRILARI OLMAZSA KADRODA OLACAK

15 Ocak günü oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve haftalardır yeşil sahadan uzak kalan yıldız oyuncu Marek Hamsik, bugünkü idmanda takım arkadaşlarından ayrı koşu çalıştı.

Sağlık ekibinin üzerine titrediği oyuncunun Konyaspor maçında oynama şansı yarın yapılacak son antrenmanda kesinleşecek. 34 yaşındaki Marek Hamsik’in yarınki idmanda ağrı hissetmemesi halinde Pazar günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, 25’inci hafta karşılaşması olan Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.