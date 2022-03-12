Trabzonspor’da hedef Eren Elmalı

Trabzonspor gelecek sezon için sol bekte çalışmalara başladı. İsmail Köybaşı'ndan memnun olmayan, kiralık gelen Puchacz'ın beğenilmemesi ve gidecek olması nedeniyle gözler Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'ya çevrildi.

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Süper Lig'de koşar adım şampiyonluğa giden Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer, yerli kuralını da göz önünde bulundurarak ilk olarak sol bek almak istiyor. Fırtına, bu bölgeye ara transferde gelen Puchacz'ın hayal kırıklığı yaratması üzerine gözünü Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'ya çevirdi. Oyuncu için devre arasında da girişim yapan Trabzonspor ret cevabı almıştı.

SON DÖNEMDE YILDIZI PARLADI

Sezon başında Haddadi'nin Yeni Malatyaspor'a transferi sonrası formayı kapan Eren Elmalı, Kasımpaşa'nın vazgeçilmezlerinden oldu. Genç futbolcu bu sezon 23 maça çıkarken 2 de asist yaptı. Eren'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Yusuf Erdoğan transferiyle ilişkilerini düzelttiği Kasımpaşa'dan Eren'i almak için de teklif götüreceği bildirildi.