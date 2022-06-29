Trabzonspor’da hedef Yusuf Yazıcı! Lille ile temasa geçildi…

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

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CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı ile ilgili Trabzonspor yeniden harekete geçti. Bordo-mavili kulüp, Fransız ekibiyle yaklaşık 10 gün önce de temasa geçmiş ancak sonuç alamamıştı. Yusuf da CSKA Moskova'nın satın alma bedelini kullanmaması sonrası Lille'e geri dönmüştü.

Trabzonspor yönetimi, yeni etap görüşmelere başlama kararı aldı. Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'yı bir an önce kiralayıp Şampiyonlar Ligi ön elemesinde takıma güç katmak amacında.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Fransa’ya transfer olduktan sonra özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle ilişkisini hiç kesmeyen Yusuf Yazıcı Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona eren yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor’dan Lille’e 17.5 milyon Euro + Edgar Le karşılığında transfer olan Yazıcı kiralık oynadığı Moskova’da 8 gol 2 asistlik katkı sağladı.