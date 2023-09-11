SPOR
Abone Ol

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen sakatlandı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması geçirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen sakatlandı

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen’in, sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, Hüseyin Türkmen’in son antrenman sırasında sağ bacağında ani ağrı hissettiği ve çalışmayı tamamlayamadığı belirtildi. Beşir, yaptıkları muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Türkmen’in sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması teşhisi konulduğunu ve oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ifade etti. (AA)

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladıİlginizi ÇekebilirTrabzonspor, Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı
X Reklam