Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen sakatlandı
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması geçirdi.
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen’in, sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, Hüseyin Türkmen’in son antrenman sırasında sağ bacağında ani ağrı hissettiği ve çalışmayı tamamlayamadığı belirtildi. Beşir, yaptıkları muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Türkmen’in sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması teşhisi konulduğunu ve oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ifade etti. (AA)