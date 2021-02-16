Trabzonspor’da iki futbolcu ve bir personel corona pozitif

Spor Toto Süper Lig’de üç gün sonra Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, son corona virüsü testlerinde çıkan sonuçlarla sarsıldı.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada, iki futbolcunun ve A takım personelinde pozitif vakaya rastlanıldığı belirtildi. İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama:

“Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

17 yıllık rekor öncesi…

Bordo mavililer Süper Kupa finalinde mağlup ettikleri Başakşehir’i ligde de devirerek hem zirve yürüyüşünü sürdürmek hem de 17 sezonun en uzun galibiyet serini yakalamak istiyor. 6 maçtır üst üste kazanan Trabzonspor, Aykut Kocaman ile siftah yapamayan Başakşehir’i hüsrana uğratırsa galibiyet serisini 7 maça çıkarıp son 17 yılın rekorunu kıracak.

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Testler erkene çekilmişti…

Bordo mavili ekipte artan corona virüsü vakaları nedeniyle testler erkene çekilmişti. Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyarırken, daha önce testi pozitif çıkan 4 oyuncu bulunuyordu. Yeni pozitif vakalarla birlikte Trabzonspor’daki vaka sayısı 6 oldu. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Anthony Nwakaeme de Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

KALE 18 YAŞINDAKİ KAĞAN MORADAOĞLU’NA EMANET

Bordo-mavili takımın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesi kalede büyük sıkıntı yaşanacak. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un rahatsızlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Abdullah Avcı’nın İstanbul’da kaleyi 2003 doğumlu 4. kaleci Kağan Moradaoğlu’na vermesi bekleniyor.

Kağan Moradoğlu kimdir?

18 yaşındaki kaleci futbola Trabzonspor altyapısında başladı ve sırasıyla U16, U17, 19 formaları giydi ve 23 Aralık 2020 tarihinde A takım ile sözleşme imzaladı.