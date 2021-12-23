Trabzonspor’da iki şok birden

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Vitor Hugo ve Edgar Ie ile ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, savunma oyuncuları Edgar le ve Vitor Hugo’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Edgar le için ameliyat planlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, iki oyuncu için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.”