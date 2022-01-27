Trabzonspor’da imza şov! Üç futbolcu birden…

Trabzonspor, Bursaspor'dan transfer ettiği üç genç futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı. Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile yapılan anlaşmanın detayları KAP'a açıklandı.

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Trabzonspor, Bursaspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş’in transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamalar şöyle:

KEREM ŞEN

“Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir.”

BATUHAN KÖR

“Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir.”

TAHA ALTIKARDEŞ

“Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10’u ödenecektir.”