Trabzonspor’da Manchester City modeli

Trabzonspor, geleceği yönelik yaptığı yatırımlarla yeni projenin temelini attı. Manchester City'yi rol model alan Abdullah Avcı’nın önerisiyle başlayan yeni dönemde yetenekli gençler transfer edilecek ve değerleri yükseltilip dev transfer gelirleri sağlanacak.

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Trabzonspor Manchester City modelinin temellerini atıyor. Ara transfer döneminde geleceğe yönelik yatırım yapan bordo-mavili kulüp, yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katarak değerlerini artırma adına organizasyonlar planlıyor.

Altyapı ile futbol eğitimine büyük bir önem veren Avcı, gelecek vaat eden 19 ile 22 yaş arasındaki oyuncuları bordo-mavili kulübün bünyesine katarak onlarla ilgileniyor ve gelişimlerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin birçok takımında kiralık oyuncuları bulunan Karadeniz ekibi, son olarak Tymoteusz Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş gibi isimleri bünyesine kattı.

Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Özkan Sümer Futbol Akademisi de bu organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncular, bu tesislerde eğitim alıyor.

ARAL’DA SON VİRAJ

Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir için son bir görüşme daha yapacak. Transfer döneminin bitimine günler kala bordo-mavililer, Midtjylland kulübünün istediği yüksek rakam ve ağır şartlarda esneme bekliyor.

YUNUS MALLI GÖZE GİRDİ

Ara dönemde takımdan gönderilmesi beklenen Yunus Mallı, son haftalardaki performansıyla eski günlerine geri döndü. Abdullah Avcı da Mallı'nın gayretinden dolayı memnun. Kasımpaşa maçında gurbetçi futbolcunun ilk 11'de şans bulması sürpriz olmayacak.