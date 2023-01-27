Trabzonspor’da Marek Hamsik sakatlandı! Hatayspor maçında oynamayacak
Trabzonspor'da sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden Marek Hamšík'in Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldığı ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor’da Marek Hamsik sakatlandı… Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde Slovakyalı oyuncu sağ baldır bölgesinde ağrı hissedince antrenmanı yarıda bıraktı.
Bordo mavili kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yayınlandı ve şu ifadeler kullanıldı:
”Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”