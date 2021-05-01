Trabzonspor’da Nwakaeme kayıp

Trabzonspor’un önemli isimlerinden Anthony Nwakaeme'deki düşüş son Göztepe maçında da sürdü. 2018-19'da ligde 27 maçta 10 gol – 10 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, geçen sezon ise 29 maçta 11 gol – 6 asistle takımını en skorer isimlerinden olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli isim, bu yıl ise ligde çıktığı 31 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı. Nwakaeme, 8 Şubat'ta 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 12 maçtır gol kaydedemedi.

İSTANBUL’DA TRANSFER BULUŞMASI

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da planlamalar erken başladı. Bu bağlamda Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 3 ismin bir araya gelerek 2021-22 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdikleri bildirildi.

BERAT ÖZDEMİR’E KIRMIZI ŞOKU

Sakatlığını atlattıktan sonra çok iyi bir performansla sahalara dönen Berat Özdemir, kart cezasıyla şok yaşadı. Genç orta saha oyuncusu son Göztepe karşılaşmasında kırmızı kartla oyundan atılması nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemeyecek. Euro 2020'de A Milli Takım'ın kadrosunda yer almak isteyen 22 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu, son hafta eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giyebilecek.