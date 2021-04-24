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Trabzonspor’da Nwakaeme krizi

Trabzonspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme2nin, 1.5 milyon Euro yıllık maaştan yeni mukavele talep ettiği ama yönetimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Güncellenme: 09:26, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’da Nwakaeme krizi

Trabzonspor’un 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ile yönetim arasında sözleşme pürüzü çıktı. Yerel basından Karadeniz'in haberine göre Nwakaeme'nin, yıllık 1.5 milyon Euro maaşına devam etmek isteyip yeni sözleşme talep ettiği belirtildi.

Bordo-mavili yönetimin, yıldız kanat futbolcusuna olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Bu sezon 6 gol-5 asistlik performans sergileyen Nwakaeme'nin son maçlarda sözleşme problemi nedeniyle formsuzluk yaşadığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, geçen sezonu 14 gol-8 asistle tamamlamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:09:08,