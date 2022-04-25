Trabzonspor’da şampiyonluk provası! Şehre akın var…

Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyeti sonrası şehirde kutlamalar resmen başladı. Hafta sonu Trabzon'da bayramla birlikte müthiş bir nüfus patlaması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor, şampiyonluk havasına girdi. Adana Demirspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönüp lig zaferine sadece 1 puan uzakta olan bordo-mavililer, maç bitimiyle kutlamalara başladı. Adana havalimanında futbolcular, kolbastı dansıyla şov yaptı. Kaptan Uğurcan Çakır, kokpitten “Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz” diye seslendi.

Trabzon'da binlerce taraftarın karşıladığı bordo-mavili futbolcular, büyük gurur yaşadı. Kentte de bayram havası vardı. Bordo-mavili taraftarlar, sabahın ilk saatlerine kadar eğlendi.

Trabzonspor, Süper Lig’de 35. hafta evinde Antalyaspor’la karşılaşacak. 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak mücadelede bordo-mavili takıma 1 puan bile yetecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 2021-22 sezonu şampiyonluğunu 30 Nisan’daki bu karşılaşmada kutlamak isteyecek.

TRABZON’A AKIN VAR

30 Nisan’da Antalyaspor ile kendi evinde şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor'a destek çığ gibi büyüyor. Trabzon'a gelen ulaşım şirketleri kilitlendi hem Ramazan Bayramı hem de Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için kente gelmek isteyenler yoğun bir ilgi gösteriyor ve şimdiden birçok bilet tükendi. Hafta sonu maç öncesi Trabzon’da müthiş bir kalabalık bekleniyor.

NİSAN AYI REKORU

Süper Lig’de şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan bordo-mavililer, nisan ayı şampiyonu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. 30 Nisan’daki Antalyaspor maçından şampiyonluk çıkarmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe’den sonra lig tarihinde nisan ayında zafere uzanan ikinci takım olmaya çok yakında. Karadeniz ekibi ayrıca ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan ikinci takım olacak. Benzer başarıyı daha önce 3 kez Fenerbahçe yaşamıştı.