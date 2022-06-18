Trabzonspor’da sıra Marlon’da
Yeni sezon kampı öncesi neredeyse transferlerini tamamlayan Trabzonspor'da stopere de ekleme geliyor.
Trabzonspor’da transfer hareketliliği bitmiyor. Stoper transferini de bitirmek isteyen Trabzonspor önceliği Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Marlon'a verdi. Brezilyalı stoperle büyük oranda anlaşıldı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ayrılmak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor. Bir sorun çıkması halinde alternatif isim olarak Porto'dan Mbemba belirlendi. Mbemba'nın sözleşmesi sona erdi ve halen boşta…
10 İSME YOL GÖRÜNDÜ
Bordo-mavililer, yeni sezon planlamasında yer almayan 10 futbolcudan kulüp bulmalarını istedi. Söz konusu futbolcular şöyle: Flavio, Koita, Yunus Mallı, Arda Akbulut, Salih Kavrazlı, Erce Kardeşler, Trondsen, Diabate, Abdulkadir Parmak ve Murat Cem Akpınar.