Trabzonspor’da sürpriz ayrılık: Edgar Ie

Trabzonspor Kulübü, uzun süreli sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sözleşmesini resmen feshetti.

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Trabzonspor Kulübü, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle sezonu kapatan savunma oyuncusu Edgar Ie ile olan sözleşmesini feshetti.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır” denildi.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen ve bir süre Barcelona’nın B takımında da oynayan Edgar Ie, 2019’da Lille’den Trabzonspor’a bonservissiz şekilde transfer oldu. Ancak transferden 4 gün sonra Feyenoord’a kiralandı.

ALTAY MAÇINDA SAKATLANDI

Haziran 2020’den beri bordo mavili takımda mücadele eden Edgar Ie, bu sezon Süper Lig’de 17 maçta forma giyebildi. Trabzonspor’un 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Altay ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra çapraz bağları koptuğu için ameliyat edildi ve sezonu kapattı.

Teşekkürler Edgar IE! 2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE'ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/jsTMHtARrX — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 14, 2022