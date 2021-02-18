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Trabzonspor’da tam 11 eksik!

Başakşehir ile ligin 26. haftasının açılış maçında karşılaşacak olan Trabzonspor'da 11 eksik bulunuyor...

Güncellenme: 17:24, 18/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’da tam 11 eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 15.45’te özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

Trabzonspor, cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun İstanbul’a gitti. Bordo-mavililerin Başakşehir maçı kafilesinde kart cezalısı Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen‘in yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Marlon, Serkan, Hosseini ve Baker yer almadı. Ayrıca 21 kişilik kadroda 7 yabancı oyuncu yer alırken, 10’u ise bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimlerden oluştu.

Trabzonspor’un Başakşehir maçı kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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