Trabzonspor’da tarihi geri sayım

Trabzonspor, milli ara sonrası ligde 3’te 3 yaparsa 15 Nisan Cuma günkü Karagümrük maçında zaferini ilan edecek. Konyaspor’un puan kayıpları tarihi erkene çekebilir

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Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, tam tarih hesabı için gözünü nisan ayına çevirdi. Bordo-mavililer önümüzdeki ay ligde 5, kupada ise 1 maç yapacak.

En yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 15 olan Fırtına, diğer sonuçlara bakmadan, 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşacak. Karadeniz ekibi, milli ara sonrası 3'te 3 yapması durumunda 15 Nisan Cuma günkü Karagümrük maçında zaferini ilan edecek. Trabzonspor önümüzdeki 5 haftanın 3'ünde Konyaspor'dan 1 gün önce maçlarını oynayacak.

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etme senaryosu, en yakın takipçisinin puan kayıplarına göre daha erkene çekilebilir.

MALİ DİSİPLİN DERSİ

Sezon başında 92 milyon Euro olan değerini, Mart 2022 itibariyle yüzde 16 artırarak 107 milyon Euro'ya yükselterek dört büyükler içinde en iyi finansal performansı sergileyen Trabzonspor, mali disiplin anlamında da rakiplerini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedellerini 22-25 milyon Euro bandında tutarak önemli bir iş başardı. Öte yandan Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı oyuncusu konumunda…