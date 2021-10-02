Trabzonspor’da tek hedef galibiyet! İşte ilk 11…

Süper Lig’deki son iki karşılaşmasında beraberliğe razı olan bordo-mavililer, bugün saat 16.00’da başlayacak olan zorlu mücadeleyi kazanıp zirve yarışında iddialı duruma gelmek istiyor.

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TRABZONSPOR, Süper Lig'de bugün saat 16.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Art arda Konyaspor (2-2) ve Alanyaspor (1-1) ile berabere kalan bordo-mavililer, bugünkü karşılaşmadan 3 puan alarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ev sahibi Kayseri de son 5 maçta 10 puan toplayarak iyi bir grafik çiziyor.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’İ:

Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius.

KAYBETMEYİ UNUTTU

FIRTINA, Süper Lig'de yenilmezliğini de devam ettirmek istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor ardından oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlikle adeta kaybetmeyi unuttu. Bordo-mavililerde savunmadan kırmızı kart cezalıları Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen, bugün Kayserispor deplasmanında forma

giyemeyecek.

RAKİBİNE KARŞI AÇIK FARKLA ÜSTÜN

TRABZONSPOR, bugün Kayserispor ile ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibiyle şu ana kadar oynadığı 48 maçın 29'unu kazanırken sadece 7 kez kaybetti. İki ekip arasındaki 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Fırtına, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 24 maçta ise 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

MAREK HAMSİK’E RAKAM DAYANMADI!

FIRTINA'NIN sezon başında renklerine bağladığı Marek Hamsik, bu sezon müthiş performansıyla dikkat çekiyor. 34 yaşındaki orta saha, sezon başından bu yana 985 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı ismi oldu. Slovak futbolcu, koşu olarak ise 50 kilometreyi aşarken yüzde 87 pas ortalamasıyla da farkını ortaya koydu.