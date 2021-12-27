Trabzonspor’da transfer harekâtı başladı! Visca ve Efe Can…

Ligin lideri Trabzonspor rotasını transfere çevirdi... Şampiyonluğun en büyük favorisi olan bordo mavililer erken başladığı transfer çalışmalarını bir an önce tamamlayıp kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Bordo mavililerde Edin Visca, Efecan Karaca ve Puchacz'ın yanı sıra güçlü bir stoper gündemde...

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Süper Lig’de Trabzon lider tamamladığı ilk yarıyı müthiş istatistiklerle kapattı. Bordo-mavililer, 19 maç sonunda topladığı 46 puanla ilk yarı sonunda 2.42 ortalamayı yakaladı.

Bu, Fırtına’nın 1995-1996 (2.58) ve 2010-2011’in (2.47) ardından en iyi 3. ilk yarı ortalaması oldu. İlk yarı itibariyle lig rekoru kıran Trabzonspor, 2021 yılının tamamı dikkate alındığında ise 44 lig maçında 97 puanı hanesine yazdırdı. Sadece ligin ilk yarısında değil, senenin bütününe bakıldığında da ezeli rakiplerine çift haneli farklar atan bordo mavililerde rota transfere çevrildi.

Yaşadığı önemli sakatlıklara rağmen puan kazanmaya devam eden ve ligi domine eden Fırtına ligin ikinci devresinde kadrosunu alternatiflerle güçlendirmek için düğmeye bastı. Gervinho’nun ardından Edgar Le’nin de sezonu kapatması sonrası kanat oyuncusu eksikliğinin yanına acil koduyla stoper mevkiini de yazan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın bir de sol bek talebi var.

VISCA İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Orta sahanın sağını güçlendirmek isteyen Trabzonspor’da iki isim gündemde. Bordo-mavililerde bu bölge için ilk aday Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Başakşehir’den eski öğrencisi Edin Visca. Ligin son haftası oynanan Başakşehir maçının ardından İstanbul ekibinin yönetimiyle Visca transferi için bir görüşme gerçekleştiren yönetim beklemeye geçti. Hem Avcı’nın hem de Visca’nın bu konuda istekli olması Trabzonspor’un elini güçlendiriyor ancak Başakşehir yönetimi başka talipleri de olan Visca konusunda pazarlığı kızıştırıp en yüksek rakamı almak istiyor.

EFECAN İÇİN GÖRÜŞME HAFTA İÇİ YOĞUNLAŞACAK

Trabzonspor’un kanattaki diğer alternatifi sezon başı da gündeme gelen Efecan Karaca… Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki futbolcu, kulübünde 286 karşılaşmada 28 gol, 50 asistle oynarken bu sezonun ilk yarısında ise 16 maçta 2 gol, 7 asistle oynadı. Hafta içi Güney ekibi ile görüşmeler yoğunlaşacak. Efecan Karaca transferi sürecinde masada direkt satış veya Yusuf Sarı takası artı para formülü bulunuyor.

Trabzonspor’da alternatifi eksik bölgelerden biri de sol bek… Ligin ilk yarısında İsmail Köybaşı, Trondsen ve Denswill’in denendiği sol bekte istenilen seviye bir türlü yakalanamadı. Asıl bölgesi stoper olan Denswill’in Edgar’ın sakatlığı sonrası yerine kayması sonrası bekte oluşan boşluğa gerçek mevkiisinde oynayacak bir isim isteniyor.

SOL BEK İÇİN HEDEF PUSHACZ

Sol bekte ise uzun süredir takip edilen Puchacz'ın kiralanması planlanıyor. Trabzonspor, sol bek için gözünü Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz’a dikti. Bordo-Mavililer’in kiralamak istediği 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde görev almadı, Avrupa'da ise 7 karşılaşmada 2 asist yaptı. 1999 doğumlu Polonyalı savunmacının menajerlik şirketi de, Trabzonspor'un resmi hesabını sosyal medyada takibe aldı.