Trabzonspor’da üç isme izin

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, ligin 33. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Türkmen günü izinli olarak geçirdi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, gelecek hafta oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman turnuvayla sona erdi.

UĞURCAN, DORUKHAN VE HÜSEYİN İZİNLİ

Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, dedesi Hacı Hüseyin Çakır’ın vefatı nedeniyle Abdullah Avcı’dan izin alarak idmana katılmadı. Oyunculardan Dorukhan Toköz ile Hüseyin Türkmen de bugünü izinli olarak geçirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Salı günü devam edecek.