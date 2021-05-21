Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın satış fiyatı belirlendi!

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor’da gelecek yılın kadro şekillendirme çalışmalarını devam ederken bir taraftan da gelen teklifler değerlendirmeye alındı.

16 milyon Euro’luk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda bulunan milli kaleci Uğurcan Çakır’un Avrupa’ya transferi için bekleyiş başladı. Talipleri giderek artan ve EURO 2020 sonrası transferine kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır için yönetim taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi.

YÜZDE 25’LİK PAY BEKLENTİSİ

İtalya’dan İnter, Premier Lig’den Tottenham ve Fransa’dan Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille’in ilgisinin olduğu bilinen 25 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor yönetimi bonservis ücretinin yanında sonraki satışından da yüzde 25’lik pay beklentisi içerisinde.

EURO 2020’de göstereceği performans ile fiyatını katlama ihtimali bulunan Uğurcan için verilecek nihai karar turnuva sonrasına saklanıyor. Bordo mavili yönetim tekliflerin beklentilerin altında kalması halinde transfere izin vermeyecek.

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‘DEĞERİNİ BULMADIĞI TAKDİRDE KALACAK’

Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda net bir tavır ortaya koyarken, “Uğurcan tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi. En fazla parayı veren, en iyi kulübe gitmesi lazım. Değerini bulmadan hiçbir isim Trabzonspor'un kapısından adımını dışarıya atmaz. Uğurcan da ‘Kulübüm beklediği parayı bulmazsa ben gitmem' diyor. Uğurcan Çakır değerini bulmadığı takdirde önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

İLK ALTERNATİF MERT GÜNOK

Uğurcan’ın muhtemel transferi sonrası kadroya mutlaka bir kaleci dahil etmek isteyen bordo mavililerde Mert Günok ismi gündeme geldi. Sezonu Başakşehir’de tamamlayan Mert Günok için eski hocası Abdullah Avcı ile çalışma ihtimali çok kuvvetli. 32 yaşındaki eldivenin Trabzonspor’a transferi Uğurcan’ın takımda kalıp kalmayacağına bağlı olacak.