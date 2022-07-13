SPOR
Abone Ol

Trabzonspor’da yeni moda Avusturya

Savunmasını çok yönlü bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da rota Avusturyalı iki futbolcuya döndü.

Elif ÇAVUŞ
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor’da yeni moda Avusturya

Trabzonspor, savunmayı, çok yönlü bir oyuncu ile takviye etmek istiyor. Radara giren iki isim de Avusturyalı; Hoffenheim'dan Stefan Posch ve yine aynı takımdan ayrılan ve şu an boşta olan Florian Grillitsch…

Posch için Alman ekibi 7 milyon Euro talep ediyor. Grillitsch de bonservissiz olması nedeniyle Avrupa ekiplerinin gözdesi… Bordo-mavili yönetim, iki futbolcunun da menajerleriyle görüşecek ve transfere yön verecek.

TEŞEKKÜRLER GERVINHO

Yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesi askıya alınan Gervinho, Yunanistan'a transfer oluyor. Fildişili, Aris ile anlaştı. Bordo-mavililer, oyuncuyu serbest bırakacak.

Avrupa Avusturya Euro Hoffenheim Moda oyuncu Trabzonspor transfer Yunanistan