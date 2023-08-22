Trabzonspor’da yeni transfer Taxiarchis Fountas takımla çalıştı
Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da müsabakanın hazırlıkları sürüyor.
Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00’de yapılan idmanı basına açık olarak gerçekleşti. Takıma geçen hafta transfer olan ve bugün ailesiyle kente gelen Taxiarchis Fountas yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Bordo mavili takımda sakatlıktan çıkan Edin Visca ve Hüseyin Türkmen de takımla birlikte çalışırken, tedavileri süren Orsic, Fernandez ve Trezeguet idmanda yer almadı.
SALİH’İN YÜZÜNE TEKME GELDİ
İdmanın çift kale maç oynanan ikinci bölümünde topu almaya çalışan Salih Malkoçoğlu’nun girdiği pozisyonda Abdülkadir Ömür’ün tekmesi yüzüne geldi. Yerde kalan genç oyuncu kısa süre sonra idmana kaldığı yerden devam etti. (DHA)