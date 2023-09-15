Trabzonspor’da yeniler Beşiktaş maçını bekliyor

Trabzonspor'un yeni transferleri Onuachu, Mendy ve Pepe Beşiktaş maçında Nenad Bjelica’dan forma bekliyor.

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Üst üste gelen yıldızlarla milli arayı dolu dolu geçiren Trabzonspor, transfer şovu Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Bordo-mavililerin 3 yeni yabancı transferi santrfor Onuachu, kanat Pepe ve orta saha Mendy, zorlu maçta Teknik Direktör Nenad Bjelica'dan forma bekliyor. Hırvat çalıştırıcının, maçta oynamak istediklerini belirten üç oyuncudan Onuachu ve Mendy'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

PEPE İKİNCİ YARIDA…

Sağ kanatta Visca'yı kullanmayı planlayan Bjelica'nın Pepe'yi ise skora göre 2. yarıda sahaya süreceği öğrenildi. 10 numarada Abdülkadir ile çok formda olan Bardhi arasındaki karar ise bugünkü son antrenmanda verilecek.