Trabzon basını ateş püskürdü! ‘Rezalet’

Trabzonspor, sahasında oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle sarsıldı. Trabzon basını, üç maçta alınan iki mağlubiyete tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 yenilen Trabzonspor’da tehlike çanları erken çalmaya başladı.

İlk hafta Antalyaspor’a karşı kazanan ve geçen hafta Galatasaray’a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, maç sürerken taraftarlarca protesto edildi.

Rakibine karşı koruduğu sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi bozulan bordo-mavililer müsabakadan morali bozuk olarak ayrıldı.

TEPKİLER MANŞETLERDE

Trabzon’da yayın yapan gazeteler, Trabzonspor’un Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyeti sayfalarına taşıdı.

Ligin 3. haftasında ikinci yenilgisiyle tanışan takımın geleceğine yönelik endişeleri sütunlarını taşıyan gazetelerde Trabzonspor yönetimine yönelik istifa tepkileri de yer aldı. Yerel gazeteler sayfalarında, ‘Takım yerlerde sürünüyor, yönetim ve teknik heyet seyrediyor’, ‘Bu ruh bizi uçuruma götürür’, ‘Fırtına değil rezalet’, ‘Trabzon’dan umut yok’, ‘Karadeniz derbisinde atmaca güldü’ başlıklarıyla tepkileri okurlarına aktardı.

KALESİNİ KORUYAMADI, İLKİ YAŞADI

Çaykur Rizespor’un agresif oyunu karşısında kalesini koruyamayan bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

BJELICA’NIN İLK İÇ SAHA YENİLGİSİ

Geçen sezon sonunda göreve başlayan ve Trabzonspor’da istediği istikrarı henüz yakalayamayan teknik direktör Nenad Bjelica, evinde çıktığı son 4 maçı kazanmıştı. İç sahadaki ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor’da gören Bjelica, rakiplerini yenmeleri halinde 31 yıl sonra seyircisi önünde çıktığı sezonun ilk 2 maçını kayıpsız geçen ilk yabancı teknik direktör olma fırsatını da kaçırdı.

OYUNCU TERCİHLERİNE KARŞI ÇIKIŞ

Maç sonu yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Nenad Bjelica, futbolcu tercihlerinin eleştirilmesine çıkış yaptı. Abdülkadir Ömür’ün kadroda olmaması ve Teklic’in oyundan alınmasına yönelik soruyu yanıtlayan Bjelica, “Elimizdeki en hazır oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Siz olsanız kimi oynatırsınız? Kararları teknik adamlar verir. Bazen hata da yapabilirim ama kararları ben veriyorum ve karar benimdi” dedi.

BJELICA’DAN OYUNCULARA AÇIK MESAJ

Gergin geçen basın toplantısında Bjelica, “Bugün bu kulüpten daha büyük hiçbir isim yok. Belki aramızda olan arkadaşlarımız kulüpten daha büyük olduğunu düşünebilir ama kesinlikle böyle bir şey yok. Hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değildir” sözleriyle futbolculara da mesaj verdi. Bjelica’nın sert sözleri “Takımda sorun mu yaşanıyor?” sorusunu akıllara getirdi. (DHA)