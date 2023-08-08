Trabzonspor’dan 1 milyar 416 milyon TL’lik anlaşma

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sponsorluk anlaşmasını KAP’a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin adını Papara Park Stadyumu olarak değiştirdi.

Trabzonspor 5 yıllık anlaşmayla birlikte 1 milyar 416 milyon TL kazanacak. Bordo-mavililerin kasasına sezon başına 236 milyon TL girecek.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır.”