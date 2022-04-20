Trabzonspor’dan Anthony Nwakaeme’nin sakatlığı ile ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında sakatlık geçiren Anthony Nwakaeme'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kayserispor’u 1-0 yenen Trabzonspor, Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme’nin sakatlığı ile sarsılmıştı. Başarılı futbolcunun çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, ‘Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır’ dedi.”

Nwakaeme’nin Adana Demirspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği tedavilerinin ardından belli olacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Adana deplasmanında riske edilmemesi halinde, Antalyaspor maçında görev alması bekleniyor.