Trabzonspor’dan Belçika atağı

Transfer taarruzunu sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, belli bir rotaya kilitlendi. Listede üç Belçikalı var.

Elif ÇAVUŞ

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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, gözünü Belçikalılara dikti. Bordo-mavililer, stoper bölgesine düşünülen Dedryck Boyata için Hertha Berlin ile bonservis görüşmelerini sürdürürken serbest statüsünde bulunan bir başka Belçikalı olan eski Galatasaraylı Jason Denayer ile de temasa geçti. Boyata'da Hertha'nın indirim yapmaması durumunda bordo-mavililerin 27 yaşındaki savunmacıya imza attırması bekleniyor.

Fırtına'da gündeme gelen üçüncü Belçikalı ise geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Michy Batshuayi. Ayrıca Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu da Abdullah Avcı'nın listesinde…