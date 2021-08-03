Trabzonspor’dan Caleb Ekuban için KAP bildirimi

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalyada transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı. Bordo mavili ekip transferle ilgili KAP bildirimi de yaptı.

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Trabzonspor’da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı.

Kulüp tarafından izin verilen Ekuban’ın Trabzon’dan ayrılarak İstanbul’a gittiği ve buradan da İtalya’ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

27 yaşındaki Ekuban 2018’de Leeds United’dan kiralık olarak Trabzonspor’a transfer oldu. Bordo mavili ekip, deneyimli hücım oyuncusunun bonservisini 2019’da 1 milyon Euro’ya almıştı.

Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 83 maça çıkan Ekuban, 20 gol-12 asistlik performans sergiledi. 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ekuban, 2020-21’de Türkiye Süper Kupa zaferin tadan kadroda da yer aldı.

TRABZONSPOR’DAN EKUBAN İÇİN KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor’un Caleb Ekuban’ın transferi için KAP’a yaptığı açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın İtalya’nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”