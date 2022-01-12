Trabzonspor’dan Djaniny açıklaması

Hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren lider Trabzonspor'da milli takım kampında sakatlanan Djaniny'nin durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

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Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Trabzonspor’da takımın önemli isimlerinden Djaniny’nin sakatlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Djaniny’nin Trabzon’a döndüğü ve MR’ının çekildiği belirtildi.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Djaniny'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.