Trabzonspor’dan esprili Visca videosu: Dikkat Edin!

Trabzonspor, Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarların beğenisini topladı.

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Trabzonspor, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente gelen yeni transferi Edin Visca için özel bir video çekti. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın online yayın platformunda yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada olay oldu.

Büyük ilgi gören video, kısa sürede binlerce paylaşım ve beğeni topladı.

Cem Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu ‘Dikkat Edin’ mesajıyla paylaşıldı. Bordo-mavililerin merakla beklediği tanıtım videosu sosyal medyada beğeni topladı.