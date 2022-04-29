Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye 3 Temmuz yanıtı: Zeus Sunağı!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011 süreciyle ilgili yaptığı açıklamaya, sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımla yanıt verdi.

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Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz akşam yayınladığı bir açıklama ile 3 Temmuz 2011’deki şike kumpasına dikkat çekerken, Trabzonspor ve TFF’ye tepkisini dile getirdi. Trabzonspor Kulübü, sarı lacivertlilerin bu açıklamasına sosyal medyadan yaptığı Zeus Sunağı ile imalı bir yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin yayınladığı bildiride, “Son Şampiyonluğunu 1983-84 yılında yaşayan bir kulübün, 2010-11 şampiyonluğumuza dair şizofrenik bir tutum ve üslup sergilemesinden hareketle; Resmi iletişim kanallarında iddia etmeye devam ettiği 2010-2011 şampiyonluğu sanrısına “müdahale edin!” başvurumuzu duymazdan gelenlere, Trabzonspor Kulübü'nün stadında bu şampiyonluktan bahseden bir pankartın açılmasına göz yuman, onaylayan TFF temsilcilerine, bu temsilcileri bünyesinde barındıran Türkiye Futbol Federasyonu'na, ilgili kulübün ait olduğu şehrin 2010-11 Fenerbahçe Şampiyonluğuna, otobüs tasarımında yer veren Büyükşehir Belediyesi'ne, kulübümüzün şampiyonluğunu resmi mecralarında, mesajlarında hadsizce kullanan Kulübe ve tüm ilgililerine sesleniyoruz!” denildi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu sahiplenmek, sadece şizofreni ile anlatılamaz!

3 Temmuz'un kumpas olduğunu reddetmek, buna karşıt görüş taşımak, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast eden FETÖ'yü meşrulaştırmak, halkı kin ve kutuplaşmaya sevk etmektir! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 28, 2022

TRABZONSPOR’DAN ZEUS SUNAĞI İLE YANIT

Fenerbahçe’nin uzun açıklamasına Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla karşılık veren bordo mavili ekip ise, “Bergama'dan çalınan Zeus Sunağı Berlin'de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek!” ifadelerini kullandı.

Bergama'dan çalınan Zeus Sunağı Berlin'de bir müzede sergileniyor. Ancak bu, onun çalıntı olduğu, gerçek sahibinin ise Anadolu toprakları olduğu ve çalanın da hırsız olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecek! pic.twitter.com/lVsG1t5XxC — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 28, 2022