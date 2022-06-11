Trabzonspor’dan Fode Ballo-Toure hamlesi!

Trabzonspor, mevkisinde Theo Hernandez ve Alessandro Florenzi bulunduğu için ayrılmak isteyen 25 yaşındaki Senegalli için 3 milyon Euro ödemeye hazır.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, öncelikle güçlendirmek istediği sol bek konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Alioski ve Eren Elmalı isimlerinin de geçtiği bu mevkii için son olarak Fode Ballo-Toure'yi gündemine aldı. Fırtına, 25 yaşındaki Senegalli oyuncu için kulübü Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. İtalyan ekibi kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açarken Trabzon bu rakamı 3 milyon Euro'ya indirmek için uğraş veriyor.

AVCI’NIN İTALYAN ISRARI

Fode Ballo-Toure, Milan'da sol bekte Theo Hernandez ve Alessandro Florenzi'nin tercih edilmesi nedeniyle ilk 11'de oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Bruno Peres, Denswil, Vitor Hugo, Marek Hamsik, Cornelius gibi İtalya Ligi patentli futbolculardan verim alınması nedeniyle bordo-mavililerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Senegalli oyuncunun mutlaka transfer edilmesini talep ediyor.