Trabzonspor’dan Hamsik açıklaması

Trabzonspor, Marek Hamsik'in Alanyaspor maçı kadrosuna yer almayacağını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada Marek Hamsik’in sakatlığının devam ettiği ve ağrılarının artması nedeniyle ülkesi Slovakya’ya gitmesine izin verildiğini duyurdu.

Giresunsoır, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giymeyen Hamsik, Konyaspor mücadelesinde ise son 19 dakikada oynamıştı.

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

“Ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir.”