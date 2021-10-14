Trabzonspor’dan Hamsik açıklaması
Milli maçta sakatlanan Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Trabzonspor Kulübü’nden, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Marek Hamsik’in tedavisine başlandığını belirterek, “Hafta içi Slovakya milli takımıyla oynadığı müsabakada sakatlanan Marek Hamsik’in bugün çekilen MR’ında sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.