Trabzonspor’dan Jörgen Strand Larsen harekâtı

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Trabzonspor; stili Sörloth’a benzeyen, Gröningen’in 1.93’lük Norveçli santrforunu transfer gündemine aldı.

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Dış transferde 4 imza attıran Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun “İki mevkiden iki oyuncu ile görüşmeler sürüyor” açıklamasından sonra gözler bu isimlere çevrildi. Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olmak isteyen Abdullah Avcı'nın pivot santrfor talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu bölge için ilk adayın Jörgen Strand Larsen olduğu belirtildi. 22 yaşındaki Norveçli forvet, Hollanda ekibi Gröningen'de forma giyiyor. 1.93 boyundaki santrfor geçen sezon çıktığı 35 maçta 17 gol ve 2 asist üretti. Oyun stili, Karadeniz ekibinin eski yıldızı Sörloth'a benzeyen Larsen, Norveç 21 Yaş Altı Milli Takımı adına 16 maçta 11 gol kaydetti.

AHMETCAN 15 MİLYON EURO

Trabzonspor’un gelecek vaat eden isimlerinden Ahmetcan Kaplan, Avrupalıların transfer gündeminde. Alman Bild gazetesi, 19 yaşındaki stoperi Wolfsburg'un takip ettiğini duyurdu. Bordo-mavili yönetim, Ahmetcan'ın bonservisi için alt limiti 15 milyon Euro olarak belirledi.