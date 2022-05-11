SPOR
Abone Ol

Trabzonspor’dan kombine sahiplerine müjde

Trabzonspor'un 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan şampiyonluk kutlamalarında kombine sahiplerinin kombineleri geçerli olacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor’dan kombine sahiplerine müjde

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz Şampiyonluk Kutlamalarımız ve Kupa Töreni etkinliğinde 2021 – 2022 Sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte bilet satışlarımız 11 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla tüm taraftarlarımıza açılacaktır.”

Şampiyon Trabzonspor'un kupası teslim edilmek üzere TFF'ye gönderildi İlginizi Çekebilir Şampiyon Trabzonspor'un kupası teslim edilmek üzere TFF'ye gönderildi