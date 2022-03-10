Trabzonspor’dan Marek Hamsik açıklaması
Trabzonspor Kulübü, yıldız futbolcu Marek Hamsik'in sakatlığına ilişkin resmi siteden bir duyuru yaptı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, bordo mavili futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 2 aydır yeşil sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki futbolcu, haftalar sonra ilk kez Salı günü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.