Trabzonspor’dan Serkan Asan’ın sakatlık durumu hakkında açıklama
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da sakatlık geçiren Serkan Asan'ın MR sonucu belli oldu.
Süper Lig 37. haftasında Altay’ı 2-1’lik skorla deviren Trabzonspor’da, sağ bek Serkan Asan sakatlık geçirmişti.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği duyurulurken, ameliyat edilecek 23 yaşındaki futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor’dan yapılan duyuru şu şekilde:
“Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır.”