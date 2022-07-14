Trabzonspor’dan stoper taarruzu
Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunmasına bir isim katmanın peşinde...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı.
Bordo-mavililer, listesinde ilk sırada bulunan Dedryck Boyata için Hertha Berlin'le pazarlıklarını sürdürüyor. 31 yaşındaki Belçikalı savunmacı için 3 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Alman ekibine taksitler halinde 2.2 milyon Euro teklif eden Karadeniz kulübü gelecek cevabı bekliyor.
Fırtına, Boyata transferini sonuçlandırmazsa alternatif isimler olan Florian Grillitsch ve Stefan Posch'a yönelecek.