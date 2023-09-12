Trabzonspor’dan Süleyman Cebeci’ye 4 yıllık imza

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen genç oyuncu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncu Süleyman Cebeci ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün resmi açıklamasına göre, imza töreni Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kafkas, kulüp altyapısının kendi yetiştirdiği oyuncularla her zaman öne çıktığını vurgulayarak, “Süleyman, altyapımızın yetiştirdiği önemli bir oyuncudur. Kendisiyle kulübümüzün değerleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Süleyman’a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz için çok çalışacağına ve başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Süleyman Cebeci ise duyulan güven nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, “Bu benim için özel bir an. Bu kulüpte büyüdüm, geliştim. Yeni sözleşme imzaladığım için büyük bir mutluluk içindeyim. Bu fırsatı bana veren Başkanımız Ertuğrul Doğan’a, yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.