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Trabzonspor’dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, sakatlanan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Trabzonspor’dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsenin çekilen MRında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallının ise tedavisine başlanmıştır” dedi.

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Cumartesi Futbol Göztepe Sağlık Süper Lig Trabzonspor Yunus