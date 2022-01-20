Trabzonsporlu Nwakaeme, Galatasaray maçında sahada!

Trabzonspor'un Galatasaray maçı öncesinde bordo mavili ekipte Anthony Nwakaeme sevinci yaşandı. Bir süredir takımdan uzak olan Nwakaeme, Galatasaray maçıyla formasına kavuşabilecek.

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Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor’a, Nijeryalı futbolcu Nwakaeme’den iyi haber geldi.

Önce sakatlık yaşayan ardından corona virüse yakalanan ve haftalardır takımdan uzak olan Anthony Nwakaeme’nin son test sonucun negatife döndü. Trabzonspor’un bugün yaptığı antrenmana katılan Nwakaeme, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında forma giyebilecek.

YOKLUĞUNDA PUAN KAYIPLARI

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor, Altay ve Başakşehir maçlarında oynayamayan Nwakaeme, Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendikleri maçta yaptığı asistle geri dönmüştü. Ancak sonrasında coronaya yakalanan Nwakaeme, toplamda 4 puan kaybedilen Sivasspor ve Giresunspor maçlarında yer alamadı. Süper Lig’de bu sezon 16 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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