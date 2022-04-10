SPOR
Abone Ol

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın acı günü!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçından sonra acı bir haber aldı...

Yayınlanma: 11:36 - 10 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın acı günü!

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süper Lig’de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.

Uğurcan’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır’ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.

Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında kazanamadı: 0-0 İlginizi Çekebilir Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında kazanamadı: 0-0
Futbol Gaziantep Haber Konyaspor Süper Lig Trabzonspor