Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın acı günü!
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçından sonra acı bir haber aldı...
Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Süper Lig’de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.
Uğurcan’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır’ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.