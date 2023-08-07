Trabzonspor’un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul’da meşalelerle kutlandı

56. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de meşaleler yakarak büyük bir etkinlik düzenledi.

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Trabzonspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize edilen “Trabzonspor için 1 meşale de sen yak” etkinliği İstanbul’da düzenlendi.

Sütlüce Nuri Killigil Parkı’nda düzenlenen etkinliğine, taraftarlarla beraber Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Bordo-mavili taraftarlar, Haliç’te meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.

DOĞAN: STAT SPONSORLUĞUNU AÇIKLAYACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyona imza atıldığını belirterek, “Birçok taraftarımız etkinliğe gelmiş. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta stat sponsorluğunu açıklayacağız. Bundan sonra da projelerimiz devam edecek. Taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Benim isteğim, bugün olduğu gibi Trabzonspor taraftarlarının bir olması. Bugün olduğu gibi bir olursak başarı da gelir.” ifadelerini kullandı.

Doğan, “Mislav Orsic sakatlık yaşadı, o mevkide yeni bir arayışınız var mı?” şeklindeki soru üzerine, “Orsic’in mevkisinde arayışımız sürüyor. Hocamızın istediği bazı isimler var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor.” diye konuştu. Trabzonspor’un basketbol takımıyla ilgili konuşan Doğan, “Eski bir basketbol yöneticisi olarak taraftara sözüm var. İmkanlarımızın uygun olduğu an basket takımıyla ilgili çalışmalara başlayacağız. Hangi ligden başlayacağımız daha belli değil. Konyaspor’un takımını almak gibi bir niyetimiz de yok.” dedi.

‘KULÜBE 4 AYDA 70 MİLYON EURO PARA VERDİK’

Her attığı adımda kulübü düşünmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, “Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak. Ben, ekonomiyi düzeltirken aynı zamanda yarışmak zorundayım. Rakamların dikkatli incelenmesi gerek. Biz, son sponsorlukla beraber kulübe 4 ayda 70 milyon avro karşılıksız para verdik” ifadelerini kullandı. (AA)

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