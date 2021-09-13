Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile geri dönüşleri

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 6 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Abdullah Avcı, söz konusu maçlardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

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Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor 2-0 yenik durumdayken Cornelius ve Nwakaeme’nin golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray karşısında imza attı.

Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı geri dönüşler

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise bordo-mavililer Galatasaray (2-2) karşısında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı.

Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.