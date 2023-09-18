Trabzonspor’un Beşiktaş galibiyeti Trabzon gazetelerinde manşetlerde

Derbilerdeki üç puan özlemine Beşiktaş karşısında son veren Trabzonspor'un galibiyeti, Trabzon basınında manşetlerde yer aldı.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, zorlu rakiplerinden Beşiktaş’a karşı üstün bir oyun oynayarak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. 9 ay sonra bir derbiden galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, geçen sezon geçirdiği çalkantılı dönem sonrası, bu sezon yeni transferlerin de katkısıyla ligde iddialı olacağını taraftarına gösterdi.

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısında aldığı önemli galibiyet, kentte yayın yapan gazetelerin manşetlerine taşındı. Gazeteler; Beşiktaş galibiyetini sütunlarına, ‘Beşiktaş kaderinden kaçamadı’, ‘Fırtınayı gören masum Kartal’, ‘Şen ola Trabzon’, ‘Kartal’ın özgürlüğü Fırtına çıkana kadardır’, ‘Ne Cimbom ne Kanarya ne Kartal, Trabzon alayını katlar’ başlıklarıyla taşıdı.

DERBİDE 3 PUAN ÖZLEMİ SON BULDU

Siyah-beyazlılar, karşısında önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, 266 günlük aradan sonra derbi kazanmayı başardı. Mendy ve Onuachu gibi yeni transferleriyle sahaya çıkan bordo-mavililer, zorlu müsabakada rakibine nefes aldırmadı. Son olarak geçen sezonun 14’üncü haftasında Fenerbahçe’yi yenen ve sonrasındaki 4 derbi maçta galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında 3 puan özlemine son verdi.

Trabzonspor’un başında çıktığı Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinden mağlup ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica, Süper Lig’de ilk kez büyük bir müsabakadan zaferle ayrıldı. Zorlu maça takımını iyi hazırlayan Hırvat hoca maçta yaşadığı gol sevinciyle mutluluğunu taraftarla paylaştı. (DHA)