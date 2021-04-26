Trabzonspor’un bileği deplasmanda bükülmüyor

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en uzun süreli yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Dış sahada oynadığı son maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu alandaki yenilmezlik serisini 15 mücadeleye çıkardı. Ligde 5 maçlık beraberlik serisini Fatih Karagümrük karşısında sonlandıran bordo-mavililer, dış sahadaki 4 maçlık beraberlik serisini ise Göztepe karşısında bitirmenin peşinde.

DIŞ SAHADA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde etti. 26 gol atıp filelerinde 22 gole engel olamadı.

Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe’ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.